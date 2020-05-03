Роналду подарував мамі автомобіль в честь Дня матері

Зірковий португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду подарував своїй матері Долорес Авейру автомобіль.
3 травня в Португалії відзначають День матері. Футболіст вирішив таким чином продемонструвати свою любов.
"Дякую моїм дітям за подарунки, які я отримала. Щасливого Дня матері!", - підписала Долорес Авейру фото з автомобілем на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, на початку березня мати Роналду перенесла інсульт, після чого перебувала в лікарні та зуміла відновитися.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi. Feliz dia para todas as mães
Чемпіонат Італії по футболу знаходиться на паузі через пандемію коронавірусу, тому Роналду перебуває на карантині вдома в колі сім'ї.
Роналду порушив карантин у Португалії.