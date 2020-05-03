Роналду подарував мамі автомобіль в честь Дня матері

Новини спорту:Знаменитий футболіст показав свою любов до близької людини.

Зірковий португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду подарував своїй матері Долорес Авейру автомобіль.

3 травня в Португалії відзначають День матері. Футболіст вирішив таким чином продемонструвати свою любов.

"Дякую моїм дітям за подарунки, які я отримала. Щасливого Дня матері!", - підписала Долорес Авейру фото з автомобілем на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, на початку березня мати Роналду перенесла інсульт, після чого перебувала в лікарні та зуміла відновитися.

Чемпіонат Італії по футболу знаходиться на паузі через пандемію коронавірусу, тому Роналду перебуває на карантині вдома в колі сім'ї.

Роналду порушив карантин у Португалії.