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Роналду подарував мамі автомобіль в честь Дня матері

Роналду подарував мамі автомобіль в честь Дня матері
17:58 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини спорту:Знаменитий футболіст показав свою любов до близької людини.

Зірковий португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду подарував своїй матері Долорес Авейру автомобіль.

3 травня в Португалії відзначають День матері. Футболіст вирішив таким чином продемонструвати свою любов.

"Дякую моїм дітям за подарунки, які я отримала. Щасливого Дня матері!", - підписала Долорес Авейру фото з автомобілем на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, на початку березня мати Роналду перенесла інсульт, після чого перебувала в лікарні та зуміла відновитися.

 
 
 
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Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi. Feliz dia para todas as mães

Публикация от Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

Реал планує повернутися до тренувань у травні

Чемпіонат Італії по футболу знаходиться на паузі через пандемію коронавірусу, тому Роналду перебуває на карантині вдома в колі сім'ї.

Роналду порушив карантин у Португалії.

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Роналду, День матери, Криштиану Роналду., Подарунок.
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