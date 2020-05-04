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Тернопіль готується до фіналу Кубка України з футболу

Тернопіль готується до фіналу Кубка України з футболу
12:21 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини спорту:УАФ хоче на обох півфінальних матчах використати систему VAR.

Тернопіль готується до фіналу Кубка України з футболу. Про це розповів президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.

"Тернопіль готується до фіналу. Уже зрозуміло, що він не відбудеться 13 травня. Але тільки-но ми розумітимемо, що в Україні знову можна буде проводити футбольні матчі, на виконкомі УАФ ми розглянемо нову дату фіналу Кубку України", - сказав він.

"Принаймні, аналізуємо таку можливість, адже на стадіонах у Маріуполі та Ужгороді, щоб використовувати VAR, потрібно виконати певні роботи. Та й поєдинки треба буде проводити у різні дні.

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Ми постійно моніторимо ситуацію, найближчим часом плануємо провести ще одну зустріч у такому самому форматі й там уже будемо аналізувати стан справ, маючи нову інформацію", - розповів він.

Як повідомлялося, днями, УАФ провела спеціальну нараду щодо варіантів поновлення чемпіонату України.

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Футбол, Кубок України, Тернопіль, Андрій Павленко.
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