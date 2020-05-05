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Президент УАФ говорив щодо пом’якшення карантину з двома міністрами

Президент УАФ говорив щодо пом’якшення карантину з двома міністрами
07:49 Сьогодні Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новини спорту:І президентом НОК.

Андрій Павелко, президент УАФ, зустрівся з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, а також поговорив телефоном із міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом, а також президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою.

Йшлося про підготовку низки пом’якшень карантину, які стосуються і життя футбольної спільноти.

Планується, що команди невдовзі зможуть відновити групові тренування на базах клубів.

Спільно з МОЗ, а також з урахуванням рекомендацій УЄФА, розробляємо протоколи для відновлення чемпіонату і Кубку України. Паралельно вивчаємо досвід інших країн, де в залежності від поточної ситуації з COVID-19, також готуються продовжити внутрішні футбольні змагання.

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Також мав телефонну розмову щодо наслідків пандемії і варіантів виходу українського спорту з карантину з Міністром молоді і спорту України Вадимом Гутцайтом і президентом НОК України Сергієм Бубкою.

За словами Павелка, сьогодні під керівництвом міністра Гутцайта запланована відеоконференція щодо ситуації з COVID-19 із керівниками федерацій олімпійських видів спорту.

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Все по темі:

МОЗ, УЄФА, УАФ, Covid-19, Андрій Павелко.
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