Президент УАФ говорив щодо пом’якшення карантину з двома міністрами

Новини спорту:І президентом НОК.

Андрій Павелко, президент УАФ, зустрівся з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, а також поговорив телефоном із міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом, а також президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою.

Йшлося про підготовку низки пом’якшень карантину, які стосуються і життя футбольної спільноти.

Планується, що команди невдовзі зможуть відновити групові тренування на базах клубів.

Спільно з МОЗ, а також з урахуванням рекомендацій УЄФА, розробляємо протоколи для відновлення чемпіонату і Кубку України. Паралельно вивчаємо досвід інших країн, де в залежності від поточної ситуації з COVID-19, також готуються продовжити внутрішні футбольні змагання.

Також мав телефонну розмову щодо наслідків пандемії і варіантів виходу українського спорту з карантину з Міністром молоді і спорту України Вадимом Гутцайтом і президентом НОК України Сергієм Бубкою.

За словами Павелка, сьогодні під керівництвом міністра Гутцайта запланована відеоконференція щодо ситуації з COVID-19 із керівниками федерацій олімпійських видів спорту.