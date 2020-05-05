Роналду повернувся до Італії: поліція супроводжувала від аеропорту до дому

Один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду повернувся в Італію з Португалії, де перебував з березня.
Як повідомляє Calciomerato, форвард прилетів в Турин не без труднощів - приватний літак португальця довго не міг отримати дозвіл на виліт.
#CristianoRonaldo lascia l'aeroporto di Caselle scortato: trascorrerà a casa i quattordici giorni di isolamento, prima di potersi allenare alla Continassa. #Juventus pic.twitter.com/Nonw7BBE1k— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 4, 2020
В аеропорту Роналду і його сім'ю зустріла поліція, яка з мигалками супроводила автомобільну колону додому.
#Juve, la fase 2 di #CristianoRonaldo: atterrato a #Torino, ora inizia l'isolamentohttps://t.co/ogdvESEWEt [@NicolaBalice] pic.twitter.com/IYI9dNw5xd— calciomercato.com (@cmdotcom) May 4, 2020
Перш ніж приступити до тренувань з "Ювентусом", Роналду доведеться провести два тижні вдома в самоізоляції.
У найближчі дні в розташування "Ювентуса" повинні прибути й інші легіонери. З 18 травня клубам в Італії дозволено проводити командні тренування.
Роналду зробив розкішний подарунок своїй мамі на честь свята.