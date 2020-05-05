Роналду повернувся до Італії: поліція супроводжувала від аеропорту до дому

Новини спорту:Зірковий португальський футболіст з аеропорту виїхав у супроводі поліції.

Один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду повернувся в Італію з Португалії, де перебував з березня.

Як повідомляє Calciomerato, форвард прилетів в Турин не без труднощів - приватний літак португальця довго не міг отримати дозвіл на виліт.

#CristianoRonaldo lascia l'aeroporto di Caselle scortato: trascorrerà a casa i quattordici giorni di isolamento, prima di potersi allenare alla Continassa. #Juventus pic.twitter.com/Nonw7BBE1k — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 4, 2020

В аеропорту Роналду і його сім'ю зустріла поліція, яка з мигалками супроводила автомобільну колону додому.

Перш ніж приступити до тренувань з "Ювентусом", Роналду доведеться провести два тижні вдома в самоізоляції.

У найближчі дні в розташування "Ювентуса" повинні прибути й інші легіонери. З 18 травня клубам в Італії дозволено проводити командні тренування.

Роналду зробив розкішний подарунок своїй мамі на честь свята.