Скачать
Вівторок, 05.05.2020
Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)
ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)

Роналду повернувся до Італії: поліція супроводжувала від аеропорту до дому

Роналду повернувся до Італії: поліція супроводжувала від аеропорту до дому
09:54 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини спорту:Зірковий португальський футболіст з аеропорту виїхав у супроводі поліції.

Один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду повернувся в Італію з Португалії, де перебував з березня.

Як повідомляє Calciomerato, форвард прилетів в Турин не без труднощів - приватний літак португальця довго не міг отримати дозвіл на виліт.

В аеропорту Роналду і його сім'ю зустріла поліція, яка з мигалками супроводила автомобільну колону додому.

Перш ніж приступити до тренувань з "Ювентусом", Роналду доведеться провести два тижні вдома в самоізоляції.

У найближчі дні в розташування "Ювентуса" повинні прибути й інші легіонери. З 18 травня клубам в Італії дозволено проводити командні тренування.

 Президент УАФ говорив щодо пом’якшення карантину з двома міністрами

Роналду зробив розкішний подарунок своїй мамі на честь свята.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Италия, Роналду, Футболист, Криштиану Роналду..
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Президент УАФ говорив щодо пом’якшення карантину з двома міністрами
02 Фінал Кубка Іспанії з футболу пройде з глядачами
03 Рафаель Надаль виступив з мотиваційною промовою
04 Джокович знову на корті після самоізоляції (Відео)
05 Старт сезону Ф-1 в Австрії планують на початок липня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся