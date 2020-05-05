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Клуби АПЛ не планують скорочувати тривалість матчів

Клуби АПЛ не планують скорочувати тривалість матчів
14:17 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Представники команд не підтримали таку ініціативу.

Керівництво англійської Прем’єр-ліги разом з клубами не буде обговорювати ідею скорочення тривалості матчів.

У той же час, все ще може бути прийнято рішення про збільшення кількості замін в одному матчі, щоб уникнути можливих травм футболістів.

Раніше, глава Асоціації професійних футболістів Гордон Тейлор припустив, що після відновлення чемпіонатів футбольні матчі в Англії можуть тривати менше 90 хвилин.

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Прем’єр-ліга готується до потенційного відновлення чемпіонату в червні на тлі пандемії COVID-19. Свої побоювання керівництву ліги вже озвучили лікарі клубів-учасників.

Останній матч АПЛ був зіграний 9 березня. З 25-очковим відривом турнірну таблицю очолює Ліверпуль.

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Футбол, АПЛ, Гордон, Тейлор, Футбольний матч.
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