Десна запропонувала дограти матчі верхньої шістки УПЛ

Новини спорту:Ідею підтримують Шахтар, Динамо і Колос.

Десна виступила з пропозицією провести залишок матчів сезону у верхній шістці Favbet Ліги в Києві.

Чернігівський клуб посилається на відсутність перельотів для команд, арбітрів та представників асоціацій в умовах пандемії COVID-19, а також можливості «ущільнити» календар УПЛ.

Також Київ має необхідну інфраструктуру для забезпечення підготовки шести клубів-учасників верхньої шістки.

Повідомлялося, що ідею проведення матчів у Києві також підтримують Динамо, Шахтар і Колос. Зоря назвала необхідність перевозити команду в столицю «нераціональною».

При цьому завершити сезон у другій шістці можуть в Дніпрі або Львові.

Сезон в Прем’єр-лізі був припинений після 23-го туру. З 13-очковим відривом таблицю очолює Шахтар.