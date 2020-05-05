Ящишин: Карпатам на руку варіант з догравання сезону у Львові

Новини спорту:Матчі першої шістки можуть пройти в Києві.

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин прокоментував ймовірність того, що сезон в нижній шістці Favbet Ліги буде повністю дограний у Львові.

Функціонер також запропонував УАФ інвестувати отримані від УЄФА кошти в проведення другої частини чемпіонату.

«Карпатам на руку такий варіант. Думаю, ми б домовилися про те, що команди зможуть тренуватися на наших полях і грати на Україні. У нашому клубі працюють одні з кращих агрономів в країні, тому за якість газонів я не хвилююся», – розповів Ящишин.

«Додає Львову переваг і наявність в місті Арени Львів, де також можуть проходити матчі чемпіонату. Якщо УПЛ і УАФ домовляться з Ареною, що знаходиться в державній власності, про прийнятні фінансові умови проведення матчів, у виграші залишаться всі: УПЛ отримає варіативність при плануванні календаря, а стадіон (до речі, третій за вартістю будівництва в Україні), нарешті запрацює за своїм основним призначенням».

«Інше питання, чи влаштує такий розвиток подій той же Маріуполь, якому належить добу сюди добиратися і десь жити. Те ж стосується Олімпіка, Ворскли і Дніпра-1. Насильно сюди нікого не затягнеш. Хоча логіка дійсно підказує, що з точки зору інфраструктури Львів – найоптимальніший варіант».

«УАФ отримала 4,3 мільйона євро від УЄФА і поки не знає, як їх витратити. Ці кошти можна акумулювати на завершення чемпіонату в двох містах – тобто, допомогти командам з доїздом, проживанням, витратами на організацію матчів, придбання тестів на коронавірус».

Сьогодні Десна виступила з пропозицією дограти матчі верхньої шістки в Києві.

Кандидат на посаду президента Прем’єр-ліги Михайло Метревелі, в свою чергу, закликав УАФ розподілити 4,3 мільйона євро між усіма професійними клубами країни.

Після 23 турів Карпати посідають останнє місце в таблиці УПЛ. До Олімпіка на 11-му місці – чотири очки.