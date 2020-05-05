Клуб УПЛ запропонував провести всі незіграні матчі чемпіонату в Києві

Новини спорту:"Десна" звернулася до клубів УПЛ з пропозицією дограти турнір у столиці.

Чернігівська "Десна" надіслала листа в Українську Прем'єр-лігу з пропозицією провести решту дев'ять турів чемпіонату в Києві. Про це уFacebook повідомив президент чернігівського клубу Володимир Левін.

"Враховуючи обмежену кількість часу, ігри в умовах три через три, і формат турніру, впевнені, що матчі повинні пройти в одному місті", - зазначив Левін.

"Київ ідеальне для цього місце - є три сертифіковані стадіони, вистачає тренувальних баз і полів. І, до того ж, по суті три команди з шести вже знаходяться в Києві ("Колос", "Шахтар", "Динамо"). Також важливий фактор - транслятори. Чи зможуть вони забезпечити якісний продукт в умовах постійних переїздів? І це ми не говоримо про систему ВАР, яка у нас зараз лише одна.

Ну і головний аргумент - безпека гравців, тренерів та офіційних осіб матчів - чи підуть їм на користь постійні переїзди? Не важливо, чи це літак, автобус або поїзд. Тому давайте зробимо все правильно - ми повинні враховувати всі фактори, і дограти чемпіонат в одному місті, маючи рівні умови", - підкреслив президент "Десни".

Нагадаємо, УПЛ може поновитися 30 травня.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що матчі топ-шістки УПЛ можуть пройти в Києві, а матчі нижньої шістки - у Львові або Дніпрі.