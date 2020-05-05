Баварія може орендувати Перішича ще на рік

Новини спорту:Не відомо, чи погодиться на такий варіант «Інтер»

Півзахисник «Інтера» Іван Перішич нинішній сезон проводить на правах оренди за «Баварію». У чемпіонів Німеччини є право викупу гравця за 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що «Баварія» має намір скористатися опцією викупу і придбати права на хорвата.

Однак карантин вдарив по фінансовому стану «Баварії», і клуб не впевнений в тому, що зможе влітку віддати 20 мільйонів за Перішича.

«Баварія» спробує домовитися з «Інтером» з приводу ще однієї річної оренди Перішича, або, принаймні, знизити вартість викупу.

У нинішньому сезоні Перішич провів за «Баварію» 22 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 5 голами і 8 асистами.