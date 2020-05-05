Запит на повернення квитків на Євро-2020 відправлять до 26 травня

Новини спорту:УЄФА повідомив, що усі квитки залишаються чинними і на 2021 рік.

УЄФА запустив портал, де можна повернути гроші за квитки на Євро-2020.

На сайті УЄФА, відзначається, що запит на повернення квитків потрібно відправити до 26.05.2020. До цієї дати ви також зможете скасувати повернення своїх квитків, якщо забажаєте.

При цьому, якщо ви не хочете отримати гроші назад і вирішите зберегти квитки, то зможете без проблем відвідати матчі Євро, але вже в 2021 році.

Раніше повідомлялося, що відбіркові матчі плей-офф на Євро-2020 планують провести в жовтні і листопаді. У них визначать чотирьох останніх учасників чемпіонату. Серед них і четверту команду групи С, в якій виступить збірна України.

Нагадаємо, УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.