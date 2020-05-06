Найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбаппе висунув "ПСЖ" нові умови

Новини спорту:Інформує УНН з посиланням на “AS”.

Нападник збірної Франції та паризького “ПСЖ” Кіліан Мбаппе висунув французькій команді умови для продовження співпраці — підписання нового контракту.

За інформацією іспанського видання, 21-річний спортсмен наполягає аби при на включенні в нову угоду була фіксована сума викупу — клаусула.

Сума відступних буде вищою, ніж 222 млн. євро (у стільки для “ПСЖ” обійшовся Неймар влітку 2017 року).

Примітно, що француз є найдорожчим футболістом світу за версією “transfermarkt”. Його вартість складає 180 млн. євро.

Додамо, в активі гравця 33 матчі за “ПСЖ” у цьому сезоні — 30 голів і 17 асистів.