Ювентус відновив тренування після двомісячної перерви

Новини спорту:Вчора футболісти Старої синьйори пройшли всі необхідні медичні тести.

Частина гравців Ювентуса відновили тренування на клубній базі.

Офіційний сайт бьянконері передає, що вчора футболісти команди пройшли всі медичні тести, необхідні для повернення до занять.

Гравці тренуються в індивідуальному порядку, дотримуючись при цьому правил соціальної дистанції. У понеділок Ювентус закликав своїх футболістів повертатися в Турин після двомісячного карантину.

Минулого тижня уряд Італії дозволив представникам командних видів спорту відновити тренування з 4 травня.

На початку березня чемпіонат Італії пішов на вимушену паузу, викликану пандемією коронавірусу. Клуби Серії А мають намір дограти сезон до кінця, але терміни відновлення матчів чемпіонати поки невідомі.