Лаціо досі зацікавлений у трансфері півзахисника Генка Хаджі

Новини спорту:Орлам доведеться поборотися за румуна з Рейнджерс.

Лаціо як і раніше зацікавлений у трансфері півзахисника Генка Яніса Хаджі.

Операцію з переходу 21-річного румуна в стан бьянкочелесті може оформити спортивний директор Орлів Іглі Таре.

Але Лаціо належить поборотися за Хаджі з Рейнджерс. Шотландці орендували Яніса в січні і тепер хочуть активувати опцію викупу за 4,5 мільйона фунтів.

У складі Рейнджерс Хаджі забив 3 м’ячі і віддав 4 результативні передачі в 14 матчах.

Лаціо пішов на вимушену паузу в чемпіонаті Італії на другому місці. Команда Сімоне Індзагі відстає від Ювентуса на одне очко за 12 турів до фінішу.