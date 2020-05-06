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Лаціо досі зацікавлений у трансфері півзахисника Генка Хаджі

Лаціо досі зацікавлений у трансфері півзахисника Генка Хаджі
15:34 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Орлам доведеться поборотися за румуна з Рейнджерс.

Лаціо як і раніше зацікавлений у трансфері півзахисника Генка Яніса Хаджі.

Операцію з переходу 21-річного румуна в стан бьянкочелесті може оформити спортивний директор Орлів Іглі Таре.

Але Лаціо належить поборотися за Хаджі з Рейнджерс. Шотландці орендували Яніса в січні і тепер хочуть активувати опцію викупу за 4,5 мільйона фунтів.

Ювентус відновив тренування після двомісячної перерви

У складі Рейнджерс Хаджі забив 3 м’ячі і віддав 4 результативні передачі в 14 матчах.

Лаціо пішов на вимушену паузу в чемпіонаті Італії на другому місці. Команда Сімоне Індзагі відстає від Ювентуса на одне очко за 12 турів до фінішу.

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Лацио, Футбол, Трансфер, Генк Хаджі.
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