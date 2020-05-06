Чемпіонат Туреччини відновиться не раніше червня

Новини спорту:За попередніми даними, він стартує 12 червня

"Президент Турецької футбольної федерації Ніхат Оздемір вчора, 5 травня зустрівся з міністром охорони здоров'я Фахреттіном Коча і провів нараду, на якій визначилася доля ліг.

Під час зустрічі з Радою директорів ТФФ, Оздемір оголосив, що Суперліга 1, 2, Третя ліга і Регіональна аматорська ліга почнуться 12-14 червня.

Глава федерації пояснив, що якщо ситуація покращиться, то 4 з решти 8 тижнів можуть пройти з уболівальниками на трибунах. Також він додав, що клуби зможуть провести матчі на своїх стадіонах.

"Питання про продовження ліги - це рішення, яке буде прийнято нашою Федерацією футболу. При необхідності, Науковий комітет буде проінформований про заходи, які повинні бути застосовані для того, щоб зберегти здоров'я футболістів, і це буде повідомлено Федерації", - сказав Оздемір.