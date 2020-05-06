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Сезон в Хорватії поновлять 30 травня

Сезон в Хорватії поновлять 30 травня
16:31 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Нижчі дивізіони не будуть дограні.

Виконавчий комітет Хорватського футбольного союзу визначився з датою відновлення сезону в країні. 30 і 31 травня пройдуть матчі 1/2 фіналу Кубка Хорватії.

На 6 червня заплановано відновлення матчів чемпіонату Хорватії. Всі поєдинки пройдуть при порожніх трибунах. Згідно з планом фінал Кубка Хорватії пройде 1 серпня.

Нижчі дивізіони та чемпіонати молодіжних команд не будуть відновлені. Нагадаємо, що футбольний сезон в Хорватії був припинений в березні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Чемпіонат Туреччини відновиться не раніше червня

Після 26 турів лідирує в чемпіонаті Хорватії Динамо Загреб. Лідер першості випереджає Рієку на 18 очок.

Раніше повідомлялося, що сезон в Угорщині відновлять 23 травня. Чемпіонат Туреччини ж відновиться 12 червня.

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Хорватия, Футбол, Коронавірус, Футбольний сезон.
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