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Екс-нападник Мілана і Ювентуса Матрі оголосив завершив кар’єру

Екс-нападник Мілана і Ювентуса Матрі оголосив завершив кар’єру
18:53 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Він тричі вигравав чемпіонат Італії з Старою синьйорою.

Колишній нападаючий Мілана, Ювентуса і збірної Італії Алессандро Матрі завершив кар’єру. Про своє рішення 35-річний форвард оголосив в ефірі телеканалу Sky Sport.

“Думав, що зможу забити ще кілька голів, але не шкодую про своє рішення. Можу сказати, що втілив свої мрії в реальність. Коли я почав професійно займатися футболом, то не думав, що у мене буде така кар’єра, і я виграю три чемпіонських титули. Не можу скаржитися на те, як все склалося. Я не планую продовжувати “, – сказав Матрі.

У першій частині сезону 2019/20 Матрі грав за Брешію. Форвард провів вісім матчів за клуб Серії А, не відзначившись результативними діями.

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Протягом кар’єри Матрі також виступав за Прато, Лумеццеане, Ріміні, Кальярі, Фіорентину, Дженоа, Лаціо і Сассуоло.

Матрі тричі вигравав чемпіонат Італії з Ювентусом (2011/12, 2012/13 і 2014/15), а також двічі ставав володарем Суперкубка Італії і один раз Кубка Італії.

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Все по темі:

Италия, Милан, Футбол, Ювентус.
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