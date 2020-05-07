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Реал не веде переговори з Каземіро про контракт

Реал не веде переговори з Каземіро про контракт
11:18 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Чинний договір закінчується в 2021 році.

Реал призупинив переговори про новий контракт з півзахисником Каземіро.

Передбачалося, що після зимового трансферного вікна бразилець поставить підпис під контрактом до 2023 року, але діалог був поставлений на паузу через пандемію COVID-19.

Чинний контракт хавбека закінчується в 2021 році.

Також в клубі планували підвищити суму відступних в контракті Каземіро, яка на сьогоднішній день становить 200 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні бразилець зіграв в 35 матчах, забив 4 голи і віддав 4 результативні передачі у всіх турнірах.

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Чемпіонат Іспанії був припинений через пандемію. У поточній таблиці Реал відстає від лідера Барселони на два очки.

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Реал, Контракт, Каземиро, Чинний договір, Призупинив переговори.
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