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Баварія оцінила Сане в 40 мільйонів євро

Баварія оцінила Сане в 40 мільйонів євро
09:00 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Офіційних пропозицій в Мюнхені поки не робили.

Баварія оцінила вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане в 35 мільйонів фунтів (39,9 мільйона євро).

Діючі чемпіони Англії вважають таку суму сміховинною і не стануть розглядати відповідну пропозицію з Мюнхена.

Баварія поки не зверталася до Городян з офіційною пропозицією про трансфер Сане, контракт якого в Манчестері закінчується влітку 2021 року.

Сане – пріоритетна трансферна мета Баварії, однак німецький гранд розраховує витратити на його трансфер менше 70 мільйонів євро.

Екс-нападник Мілана і Ювентуса Матрі оголосив, що завершив кар’єру

У нинішньому сезоні Лерой зіграв тільки в матчі за Суперкубок Англії, де "порвав" хрестоподібну зв’язку і вилетів на решту кампанії.

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Все по темі:

ФК Ман Сити, Мюнхен, Бавария, Лерой Сане, Пропозиція.
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