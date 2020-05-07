Баварія оцінила Сане в 40 мільйонів євро

Новини спорту:Офіційних пропозицій в Мюнхені поки не робили.

Баварія оцінила вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане в 35 мільйонів фунтів (39,9 мільйона євро).

Діючі чемпіони Англії вважають таку суму сміховинною і не стануть розглядати відповідну пропозицію з Мюнхена.

Баварія поки не зверталася до Городян з офіційною пропозицією про трансфер Сане, контракт якого в Манчестері закінчується влітку 2021 року.

Сане – пріоритетна трансферна мета Баварії, однак німецький гранд розраховує витратити на його трансфер менше 70 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Лерой зіграв тільки в матчі за Суперкубок Англії, де "порвав" хрестоподібну зв’язку і вилетів на решту кампанії.