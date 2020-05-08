Футболіст Реала Лука Йовіч зламав ногу під час тренування на карантині

Новини спорту:Лука Йовіч буде змушений проходити період реабілітації через невдалу вправу.

Нападник мадридського "Реала" і збірної Сербії Лука Йович отримав серйозну травму, коли тренувався у себе вдома.

Про це повідомляє Marca.

Йовіч невдало виконав вправу, перебуваючи на ізоляції, що призвело до перелому. Прес-служба клубу підтвердила, що футболіст зламав кістку правої стопи.

Очікується, що 22-річному сербові потрібно на відновлення до двох місяців.

Варто відзначити, що раніше Йовіч полетів з Іспанії до Сербії до своєї дівчини, після чого порушив правило двотижневого карантину, прогулюючись по Белграду. Сербська поліція навіть висунула футболісту звинувачення за статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

Лука Йовіч перейшов в "Реал" з німецького "Айнтрахта" влітку минулого року за 60 мільйонів євро.

Чемпіонат Іспанії був зупинений через пандемію коронавірусу.