Сульшер: Не стану примушувати футболістів грати

Новини спорту:Деякі можуть не захотіти виступати в нинішніх умовах

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявив, що не буде примушувати грати кого-небудь зі своїх футболістів після відновлення сезону.

На даний момент команди Прем'єр-Ліги готуються приступити до групових занять на своїх базах, щоб в наступному місяці відновити сезон, зупинений в березні пандемією коронавірусу.

"На відміну від доктора, я не розмовляв ні з ким з хлопців на цю тему, але безпека і благополуччя гравців для нас завжди на першому місці. Ми не збираємося йти ні на які ризики, і доктор переконається, що гравці правильно зрозуміли всі протоколи.

У мене не буде ніяких негативних почуттів до якого-небудь гравцеві, який висловить стурбованість. Якщо гравець морально не готовий, ми не будемо нікого змушувати.

Поки що вони не висловлювали особливих занепокоєнь. Ми довіряємо експертам і міністерству охорони здоров'я прийняти рішення, коли буде безпечно знову грати в футбол", – цитує Сульшера Sky Sports.