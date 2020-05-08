Роналду підкорив фанів фотографією з дітьми опубліковане в соцмережі

Новини спорту:Португальський футболіст Кріштіану Роналду поділився з фанами на своїй сторінці в Instagram новим сімейним знімком.

Фото, зроблене на карантині з сім'єю, менш ніж за добу набрало більше 6 млн лайків. На знімку 35-річний Роналду зображений зі своїми молодшими дітьми - доньками Євою Марією і Аланою Мартіною, а також з сином Матео.

"Найбільша любов", - зворушливо підписав фото спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The greatest love... Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 7 Май 2020 в 9:17 PDT

Він зазначив в кадрі свою дівчину Джорджину Родрігес, фото якої двома днями раніше також показав в Instagram.

Відзначимо, напередодні Джорджина Родрігес приголомшила Мережу знімком з оголеними сідницями.