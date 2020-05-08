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Роналду підкорив фанів фотографією з дітьми опубліковане в соцмережі

Роналду підкорив фанів фотографією з дітьми опубліковане в соцмережі
20:30 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Instagram

Новини спорту:Португальський футболіст Кріштіану Роналду поділився з фанами на своїй сторінці в Instagram новим сімейним знімком.

Фото, зроблене на карантині з сім'єю, менш ніж за добу набрало більше 6 млн лайків. На знімку 35-річний Роналду зображений зі своїми молодшими дітьми - доньками Євою Марією і Аланою Мартіною, а також з сином Матео.

"Найбільша любов", - зворушливо підписав фото спортсмен.

 
 
 
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The greatest love...

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Він зазначив в кадрі свою дівчину Джорджину Родрігес, фото якої двома днями раніше також показав в Instagram.

ONUKA у мережі Instagram опублікуваал рідкісні фото з коханим

Відзначимо, напередодні Джорджина Родрігес приголомшила Мережу знімком з оголеними сідницями.

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Instagram, Футболист, Родина, Криштиану Роналду., Діти.
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