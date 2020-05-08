Роналду підкорив фанів фотографією з дітьми опубліковане в соцмережі

Фото, зроблене на карантині з сім'єю, менш ніж за добу набрало більше 6 млн лайків. На знімку 35-річний Роналду зображений зі своїми молодшими дітьми - доньками Євою Марією і Аланою Мартіною, а також з сином Матео.
"Найбільша любов", - зворушливо підписав фото спортсмен.
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Він зазначив в кадрі свою дівчину Джорджину Родрігес, фото якої двома днями раніше також показав в Instagram.
Відзначимо, напередодні Джорджина Родрігес приголомшила Мережу знімком з оголеними сідницями.