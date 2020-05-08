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ONUKA у мережі Instagram опублікуваал рідкісні фото з коханим

ONUKA у мережі Instagram опублікуваал рідкісні фото з коханим
16:46 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Популярна українська виконавиця ONUKA (справжнє ім'я – Наталія Жижченко) тримає особисте життя подалі від сторонніх очей.

Вона рідко ділиться сімейними світлинами, проте інколи бувають винятки. Днями в мережі з'явилася серія романтичних фото, де артистка позує разом із чоловіком. Чимало знаменитостей не розповідають про сімейне життя. До їх числа належить іONUKA.

Вона полюбляє ділитися філософськими роздумами, проте не доповнює їх ніжними світлинами з коханим чоловіком. Та зірка вирішила порадувати шанувальників і опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі одразу декілька чуттєвих кадрів. На родинних фото Ната ніжно обіймає свого чоловіка – Євгена Філатова.

Закохані дивляться у дзеркало, чистять зуби та мило усміхаються. Особливу атмосферу створюють чорно-білі кольори світлин. У публікації Наталія зізналася, що вона ніколи не стане блогером. Незважаючи на те, що статистика користування інтернетом на її телефоні за час карантину зросла майже вдвічі.

 
 
 
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Я ніколи не стану блогером. Хоча й статистика користування мережею на моєму айфоні зросла, здається, вдвічі за час карантину. Вина тому, без перебільшень, соцмережі. І це при тому, що на телефоні у мене лише додаток Instagram. Лише один клік, і я переглядаю третю «Квартиру тижня» від @thevillageua , ще один свайп — вивчаю останні релізи на @slukh.media , а далі все, як в тумані: новий пост на @honchar.museum , а на @nowasteukraine — інфо про кур'єрів, які допомагають сортувати відходи, тут — @ozeroua — класні екологічні товари від українських виробників... ⠀ Так може минути година. ⠀ Instagram, як на мене, щось на зразок повернення в еру MySpace за часів Tomato Jaws. З теплом згадую той час. Тоді ж через сервіс була організована така кількість наших гастролей, стільки класних знайомств відбулось — світ звужувався у буквальному сенсі на очах. Заходиш в онлайн, а тут повідомлення від Tigerskin — «Can I make some remix for You?». А повідомленнями пізніше ти отримуєш той самий омріяний трек. Все було вперше. Інакше. А зараз тут проходить все наше життя. Чим стрімкіше діджиталізується світ, тим більше я ціную аналоговість. Спілкування має бути живим, книги — паперовими, а концерти — офлайновими. Як на мене. ⠀ Кайф від розмови тет-а-тет, від заведення механічного годинника, від скрипу платівки — віддала би заради цього мільйони лайків. Ми живемо у «Чорному дзеркалі», де за нашими цифровими відбитками вже сьогодні можна створити копії. Реклама випереджає наші бажання покупок, а якщо ти випадаєш з онлайну, то хід цілком реального життя зведено нанівець. Наші сторінки у мережах нас зробили "кращими версіями себе", питання в тому — які переваги ми знаходимо у цьому?! За ким слідкуємо? Що корисного від цього беремо у реальне життя?

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Багато часу вона приділяє інстаграму, проте у мережі є спостерігачем. Чим стрімкіше діджиталізується світ, тим більше я ціную аналоговість. Як на мене, спілкування має бути живим, книги –паперовими, а концерти –офлайновими, – зазначила співачка.

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Виконавиця каже, що акаунти у соціальних мережах зробили нас "кращими версіями себе", але питання в тому, які переваги ми знаходимо в цьому та що корисного беремо у реальне життя

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Instagram, ONUKA, Зіркове життя, Кохання, Соцмережа.
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