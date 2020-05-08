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П'ятниця, 08.05.2020
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Ведуча "Орла і решки" захворіла на Covid-19

Ведуча "Орла і решки" захворіла на Covid-19
12:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:Марія Івакова розповіла, що хвороба протікає в легкій формі.

33-річна Марія Івакова заявила, що її тести на COVID-19 виявилися позитивними. Зірка "Орла і решки" розповіла про симптоми захворювання.

Ведуча шоу "Орел і решка. Шопінг" сама повідомила про хворобу.

"Всі мої тести на COVID-19 виявилися позитивними", - заявила Івакова.

Марія також розповіла, що хвороба протікає в легкій формі. Актриса озвучила симптоми.

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"Температури немає, а із симптомів тільки ломота в м'язах і відсутність нюху. Зв'язалася зі своїм лікарем, мені прописали могутню противірусну терапію. П'ю багато води, сплю і позитивно мислю", - поділилася телеведуча.

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''Орел и решка'', Мария Ивакова, Хвороба, Телеведуча, Коронавірус, Covid-19.
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