Ведуча "Орла і решки" захворіла на Covid-19

Новини шоу бізнесу:Марія Івакова розповіла, що хвороба протікає в легкій формі.

33-річна Марія Івакова заявила, що її тести на COVID-19 виявилися позитивними. Зірка "Орла і решки" розповіла про симптоми захворювання.

Ведуча шоу "Орел і решка. Шопінг" сама повідомила про хворобу.

"Всі мої тести на COVID-19 виявилися позитивними", - заявила Івакова.

Марія також розповіла, що хвороба протікає в легкій формі. Актриса озвучила симптоми.

"Температури немає, а із симптомів тільки ломота в м'язах і відсутність нюху. Зв'язалася зі своїм лікарем, мені прописали могутню противірусну терапію. П'ю багато води, сплю і позитивно мислю", - поділилася телеведуча.