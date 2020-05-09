Ліверпуль планує переманити молодий талант Арсеналу

"Ліверпуль" підключився до гонки за молодою зіркою "Арсеналу" Букайо Сака, повідомляє The Mirror.
Незважаючи на юний вік, 18-річний вінгбек/вінгер є найкращим асистентом "канонірів" в сезоні, відзначившись 9 результативними передачами в сезоні (також він забив три голи).
Нинішній контракт Сака з "Арсеналом" закінчується влітку 2021 року, що може змусити лондонців продати гравця вже в найближче трансферне вікно. У "Ліверпулі" готові суттєво підвищити зарплату Сака, який зараз заробляє на "Емірейтс" всього 3 тисячі фунтів на тиждень.
Раніше повідомлялося про інтерес до Сака з боку "Боруссії" Дортмунд.