Ліверпуль планує переманити молодий талант Арсеналу

Новини спорту:Букайо Сака привернув увагу "червоних"

"Ліверпуль" підключився до гонки за молодою зіркою "Арсеналу" Букайо Сака, повідомляє The Mirror.

Незважаючи на юний вік, 18-річний вінгбек/вінгер є найкращим асистентом "канонірів" в сезоні, відзначившись 9 результативними передачами в сезоні (також він забив три голи).

Нинішній контракт Сака з "Арсеналом" закінчується влітку 2021 року, що може змусити лондонців продати гравця вже в найближче трансферне вікно. У "Ліверпулі" готові суттєво підвищити зарплату Сака, який зараз заробляє на "Емірейтс" всього 3 тисячі фунтів на тиждень.

Раніше повідомлялося про інтерес до Сака з боку "Боруссії" Дортмунд.