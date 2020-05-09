Скачать
Субота, 09.05.2020
В Милане подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом
В Милане подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом
В НБА допускают, что следующий может пройти без зрителей
В НБА допускают, что следующий может пройти без зрителей
Один из бойцов UFC 249 заразился коронавирусом
Один из бойцов UFC 249 заразился коронавирусом
Стал известен состав сборной Италии по биатлону на следующий сезон
Стал известен состав сборной Италии по биатлону на следующий сезон

Ліверпуль планує переманити молодий талант Арсеналу

Ліверпуль планує переманити молодий талант Арсеналу
09:19 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Букайо Сака привернув увагу "червоних"

"Ліверпуль" підключився до гонки за молодою зіркою "Арсеналу" Букайо Сака, повідомляє The Mirror.

Незважаючи на юний вік, 18-річний вінгбек/вінгер є найкращим асистентом "канонірів" в сезоні, відзначившись 9 результативними передачами в сезоні (також він забив три голи).

Нинішній контракт Сака з "Арсеналом" закінчується влітку 2021 року, що може змусити лондонців продати гравця вже в найближче трансферне вікно. У "Ліверпулі" готові суттєво підвищити зарплату Сака, який зараз заробляє на "Емірейтс" всього 3 тисячі фунтів на тиждень.

Лаціо не стане утримувати Милинковича-Савича від переходу в МЮ

Раніше повідомлялося про інтерес до Сака з боку "Боруссії" Дортмунд.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол, Ливерпуль, Арсенал, Букайо Сака.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Сульшер: Не стану примушувати футболістів грати
02 На Тайвані почали проводити бейсбольні матчі з фанами на трибунах
03 НБА розглянула варіант відновлення змагань зі стадії плей-офф
04 Лаціо не стане утримувати Милинковича-Савича від переходу в МЮ
05 Роналду підкорив фанів фотографією з дітьми опубліковане в соцмережі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся