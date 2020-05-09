Лаціо не стане утримувати Милинковича-Савича від переходу в МЮ

Новини спорту:Сербом також цікавляться ПСЖ і Челсі.

Лаціо не буде утримувати півзахисника Сергія Милинкович-Савича, якщо той захоче змінити клуб.

Найбільш вірогідним претендентом на серба вважається Манчестер Юнайтед, також інтерес до хавбека приписували ПСЖ і Челсі.

Сергія активно проводжали на Олд Траффорд влітку минулого року, але трансфер так і не відбувся. У зимове трансферне вікно манкуніанці підписали хавбека Спортинга Бруну Фернандеша.

У нинішньому сезоні Милинкович-Савич забив 5 голів і віддав 7 результативних передач в 31 матчі Лаціо у всіх турнірах.