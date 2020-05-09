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Венгер: Арсенал залишив свою душу на Хайбері

Венгер: Арсенал залишив свою душу на Хайбері
13:20 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:"Каноніри" змінили стадіон в 2006-му році

Колишній наставник "Арсеналу" Арсен Венгер заявив, що лондонський клуб "залишив свою душу", коли в 2006 році змінив стадіон.

"Будучи футбольним клубом, ти завжди вибираєш між тим, щоб рухатися вперед або залишатися в минулому. Щоб змагатися з іншими клубами, нам довелося побудувати новий стадіон. Правила змінилися. Ми хотіли створити щось, що у нас було на "Хайбері", але ми залишили свою душу там. Нам так і не вдалося відтворити точно таку ж атмосферу.

Для мене "Хайбері" пов'язаний з любов'ю. З любов'ю до минулого періоду з винятковим настроєм фанатів, винятковими футбольними матчами, свідком яких я був. "Хайбері" займає особливе місце в моєму серці. У той час у нас працювало 40 чоловік, не більше. Сьогодні нас 600. Ми знали кожного. Ми виросли з сімейного бізнесу в велику компанію.

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Пам'ятаю, ти сидиш у бровки. Вболівальники перебувають дуже близький до лінії поля. Подаючи кутовий, ти міг потиснути руки уболівальників з першого ряду. Це об'єднує всіх вас. Ця згуртованість, це тепле почуття, яке сьогодні є у "Ліверпуля" або "Евертона", - от за цим ти сумуєш", - цитує Венгера beIN Sports.

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Венгер, Футбол, Арсенал, Хайбер.
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