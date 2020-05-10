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ПСЖ хоче продовжити оренду Мауро Ікарді

ПСЖ хоче продовжити оренду Мауро Ікарді
02:52 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Парижани не наважуються на викуп в нинішніх фінансових умовах.

"Парі Сен-Жермен" сподівається зберегти форварда "Інтера" Мауро Ікарді на наступний сезон, стверджує L'Equipe.

Але при цьому чемпіони Франції не мають наміру користуватися опцією викупу аргентинця за 70 мільйонів євро, прописаних в їх угоді з "нерадзуррі". У Парижі не наважуються на таких дорогих трансфер в нинішніх фінансових умовах.

В ідеалі в "ПСЖ" хотіли б скинути ціну на форварда до 50 мільйонів євро або продовжити його оренду на ще один сезон.

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У минулому розіграші Ліги 1 Мауро Ікарді провів 20 матчів, забивши 12 голів.

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ПСЖ, Футбол, Футболист, Оренда, Мауро Икарди.
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