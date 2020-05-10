ПСЖ хоче продовжити оренду Мауро Ікарді

"Парі Сен-Жермен" сподівається зберегти форварда "Інтера" Мауро Ікарді на наступний сезон, стверджує L'Equipe.
Але при цьому чемпіони Франції не мають наміру користуватися опцією викупу аргентинця за 70 мільйонів євро, прописаних в їх угоді з "нерадзуррі". У Парижі не наважуються на таких дорогих трансфер в нинішніх фінансових умовах.
В ідеалі в "ПСЖ" хотіли б скинути ціну на форварда до 50 мільйонів євро або продовжити його оренду на ще один сезон.
У минулому розіграші Ліги 1 Мауро Ікарді провів 20 матчів, забивши 12 голів.