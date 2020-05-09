Лено: Багато хто не помічає, як Озіл впливає на гру Арсеналу

Новини спорту:Голкіпер підтримав співвітчизника

Воротар "Арсеналу" Бернд Лено оцінив важливість для команди півзахисника Месута Озіла.

"У Озіла дуже хороша передача, це просто неймовірно. Так, останнім часом він зробив не так багато гольових передач, але він часто віддає предголевой пас.

Він допомагає нашим гравцям виходити на хороші позиції, хоча багато людей цього не помічають. Але коли ти кожен день дивишся за грою Месута на тренуваннях, то розумієш, як його передачі важливі", - цитує Лено Soccer AM.

Нагадаємо, раніше Озіл відмовився від скорочення зарплати.