ФК Ньюкасл переходить до нових власників

Новини спорту:На Сент-Джеймс Парк може початися нова ера.

Наступного тижня "Ньюкасл" повинен набути нових власників в особі Суверенного фонду Саудівської Аравії, за яким стоїть наслідний принца країни Мохаммеда бін Салмана.

Нагадаємо, Майк Ешлі, що володіє "Ньюкаслом" останні 13 років, погодився продати свій клуб інвесторам з Саудівської Аравії за 300 мільйонів фунтів. Зараз потенційні власники проходять перевірку Прем'єр-Ліги на чистоту і надійність капіталу.

Незважаючи на претензії до Саудівської Аравії як до держави щодо порушень прав людини і заохочення піратських трансляцій матчів Прем'єр-Ліги, угода повинна відбутися.

Як стверджує Daily Star з посиланням на свій джерела в Саудівській Аравії, ера Ешлі для "сорок" офіційно перерветься вже на наступному тижні.