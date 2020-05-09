МЮ у пошуках центрального захисника

Новини спорту:"Червоні дияволи" хочуть замінити Лінделефа.

ESPN повідомляє, що "Манчестер Юнайтед" хоче підсилити лінію захисту. "Червоні дияволи" планують активно вийти на ринок по завершенню цього сезону.

Англійський клуб шукає центрального захисника, який зможе скласти конкуренцію для Віктора Лінделефа. Керівництво "МЮ" не задовольняє нестабільність виступів шведа в поточному сезоні.

Чинний контракт 25-річного Лінделефа з "Ман Юнайтед" розрахований до кінця сезону 2023/24.

За інформацією джерела, "Манчестер Юнайтед" проявляє предметний інтерес до захисника іспанського "Вальядоліда" Мохаммеду Салісу.