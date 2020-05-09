Самюель Умтіті вибув через травму гомілки

Новини спорту:Захисник отримав пошкодження під час тренування.

Захисник Барселони Самюель Умтіті отримав травму під час індивідуального тренування на клубній базі. У француза діагностували пошкодження правої гомілки.

Терміни відновлення Умтіті не уточнюються. Відзначимо, що Барселона лише вчора відновила індивідуальні тренування на клубній базі після двомісячного карантину.

Нагадаємо, що Барселона готова продати Умтіті в найближче трансферне вікно за 50 мільйонів євро. Сам захисник хоче продовжити виступи в каталонському клубі.

У нинішньому сезоні 26-річний Умтіті провів 16 матчів за Барселону, ще не відзначившись результативними діями. Захисник пропустив частину кампанії через серію травм.

Барселона очолює чемпіонат Іспанії, випереджаючи Реал на два очки. Ла Ліга розглядає три дати поновлення першості: 12, 19 або 26 червня.