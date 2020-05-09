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Самюель Умтіті вибув через травму гомілки

Самюель Умтіті вибув через травму гомілки
17:44 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Захисник отримав пошкодження під час тренування.

Захисник Барселони Самюель Умтіті отримав травму під час індивідуального тренування на клубній базі. У француза діагностували пошкодження правої гомілки.

Терміни відновлення Умтіті не уточнюються. Відзначимо, що Барселона лише вчора відновила індивідуальні тренування на клубній базі після двомісячного карантину.

Нагадаємо, що Барселона готова продати Умтіті в найближче трансферне вікно за 50 мільйонів євро. Сам захисник хоче продовжити виступи в каталонському клубі.

У нинішньому сезоні 26-річний Умтіті провів 16 матчів за Барселону, ще не відзначившись результативними діями. Захисник пропустив частину кампанії через серію травм.

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Барселона очолює чемпіонат Іспанії, випереджаючи Реал на два очки. Ла Ліга розглядає три дати поновлення першості: 12, 19 або 26 червня.

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Самюэль Умтити, Захисник "Барселони", Отримав травму, Пошкодження правої гомілки.
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