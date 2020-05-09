Колишнього футболіста Динамо заарештували в Хорватії

Новини спорту:Огнену Вукоєвичу загрожує тюремний термін.

Колишній півзахисник "Динамо", а нині селекціонер київського клубу Огнєн Вукоєвич був заарештований у Хорватії.

Про це повідомляє портал Sportske novosti.

За інформацією джерела, Вукоєвич прийшов додому в нетверезому стані, після чого почав погрожувати вбивством своїй дружині, її сестрі та матері.

Поліція провела обшук у його будинку, щоб дізнатися, чи була у нього вогнепальна зброя. На Вукоєвича було порушено кримінальну справу, оскільки слідчим вистачило доказів, аби довести його погрози. Після допиту прокуратура вирішить, чи варто залишати екс-футболіста за ґратами до засідання суду.

Огнєн Вукоєвич виступав за "Динамо" з 2008-го по 2015-й рік. З 2017-го 36-річний хорват працює селекціонером киян.