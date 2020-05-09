Скачать
Субота, 09.05.2020
Чемпион Украины по тайскому боксу был задержан за нарушение правил карантина (Видео)
Чемпион Украины по тайскому боксу был задержан за нарушение правил карантина (Видео)
В НБА допускают, что следующий сезон может пройти без зрителей
В НБА допускают, что следующий сезон может пройти без зрителей
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)

Колишнього футболіста Динамо заарештували в Хорватії

Колишнього футболіста Динамо заарештували в Хорватії
18:48 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:Огнену Вукоєвичу загрожує тюремний термін.

Колишній півзахисник "Динамо", а нині селекціонер київського клубу Огнєн Вукоєвич був заарештований у Хорватії.

Про це повідомляє портал Sportske novosti.

За інформацією джерела, Вукоєвич прийшов додому в нетверезому стані, після чого почав погрожувати вбивством своїй дружині, її сестрі та матері.

Поліція провела обшук у його будинку, щоб дізнатися, чи була у нього вогнепальна зброя. На Вукоєвича було порушено кримінальну справу, оскільки слідчим вистачило доказів, аби довести його погрози. Після допиту прокуратура вирішить, чи варто залишати екс-футболіста за ґратами до засідання суду.

Самюель Умтіті вибув через травму гомілки

Огнєн Вукоєвич виступав за "Динамо" з 2008-го по 2015-й рік. З 2017-го 36-річний хорват працює селекціонером киян.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Хорватия, Огнен Вукоєвич, Тюремний термін, Колишній півзахисник "Динамо", Заарештований.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На Тайвані почали проводити бейсбольні матчі з фанами на трибунах
02 Сульшер: Не стану примушувати футболістів грати
03 Лаціо не стане утримувати Милинковича-Савича від переходу в МЮ
04 НБА розглянула варіант відновлення змагань зі стадії плей-офф
05 Боксер Ломаченко привітав ветеранів з Днем перемоги (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся