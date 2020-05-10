Янхель Еррера заразився коронавірусом

Новини спорту:Третій підтверджений випадок в Ла Лізі.

Півзахисник іспанської Гранади Янхель Еррера на цьому тижні здав позитивний тест на коронавірус і буде перебувати на самоізоляції.

Хвороба венесуельця протікає безсимптомно, але він поки не зможе займатися разом з командою, яка вже повернулася до тренувань на базі.

Янхель Еррера став лише третім гравцем Ла Ліги, що заразилися коронавірусом. Раніше COVID-19 підтвердився у Ренана Лоді з Атлетіко і Алекса Реміро з Реал Сосьєдаду.

Раніше Ла Ліга оголосила про дозвіл відновити тренування на цьому тижні. Згідно з планом керівництва ліги, матчі чемпіонату Іспанії повинні бути відновлені в червні.

Пріоритетною датою для потенційного відновлення матчів Ла Ліги називається 6 червня. До 2021 року матчі іспанської першості будуть проходити без глядачів на стадіонах.