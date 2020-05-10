Три футболісти іспанської Ла ліги заразилися коронавірусом

Новини спорту:Всього серед гравців Ла Ліги зафіксовано 6 випадків зараження.

Відразу три представники першої команди Бетіса здали позитивний результат тестування на коронавірус під час перевірки всіх гравців команди. Їх імена стануть відомі пізніше.

Тести на вірус здавали представники всіх клубів Ла Ліги, перш ніж приступити до тренувань. Заразився також півзахисник Гранади Янхель Еррера.

Таким чином, серед футболістів чемпіонату Іспанії коронавірусом заразилися вже шість чоловік: раніше COVID-19 підтвердився у Ренана Лоді з Атлетіко і Алекса Реміро з Реал Сосьєдаду.

Ла Ліга оголосила про дозвіл відновити тренування на цьому тижні. Згідно з планом керівництва ліги, матчі чемпіонату Іспанії повинні бути відновлені в червні.

Пріоритетною датою для потенційного відновлення матчів Прімери називається 6 червня. До 2021 року матчі іспанської першості будуть проходити без глядачів на стадіонах.