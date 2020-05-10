Скачать
Неділя, 10.05.2020
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Сехудо нокаутировал Круса. Видео боя
Сехудо нокаутировал Круса. Видео боя
Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона
Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)

Три футболісти іспанської Ла ліги заразилися коронавірусом

Три футболісти іспанської Ла ліги заразилися коронавірусом
11:48 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Всього серед гравців Ла Ліги зафіксовано 6 випадків зараження.

Відразу три представники першої команди Бетіса здали позитивний результат тестування на коронавірус під час перевірки всіх гравців команди. Їх імена стануть відомі пізніше.

Тести на вірус здавали представники всіх клубів Ла Ліги, перш ніж приступити до тренувань. Заразився також півзахисник Гранади Янхель Еррера.

Таким чином, серед футболістів чемпіонату Іспанії коронавірусом заразилися вже шість чоловік: раніше COVID-19 підтвердився у Ренана Лоді з Атлетіко і Алекса Реміро з Реал Сосьєдаду.

Ла Ліга оголосила про дозвіл відновити тренування на цьому тижні. Згідно з планом керівництва ліги, матчі чемпіонату Іспанії повинні бути відновлені в червні.

Янхель Еррера заразився коронавірусом

Пріоритетною датою для потенційного відновлення матчів Прімери називається 6 червня. До 2021 року матчі іспанської першості будуть проходити без глядачів на стадіонах.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ла Лига, Бетис, Іспанія, Коронавірус, Інфіковані, Гравці, Позитивний тест.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 ПСЖ хоче продовжити оренду Мауро Ікарді
02 Український борець викликав Усика на бій без правил
03 Бій Келвін Каттар - Джеремі Стівенсон на UFC 249 (Відео)
04 Нганну за 20 секунд нокаутував Розенструйка на UFC 249
05 Матч Олімпіко з Ювентусом пройде в Турині без глядачів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся