Роналду показав вправи для підтримки форми вдома (Відео)

Новини спорту:Португальський футболіст зняв корисне відео для підписників.

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду показав, які вправи варто виконувати, щоб підтримувати форму в домашніх умовах.

Відео опубліковано в Instagram CR7 Fitness by Crunch.

У комплекс вправ зірковий португалець включив випади вперед і в сторони зі стрибком, віджимання, вправи на прес, вправи для сідничних м'язів і м'язів спини, присідання і вправи в планці.

Він також порекомендував складати план тренувань:

"Дам вам маленьку пораду. Запишіть на папері все, що плануєте виконати. Зробили вправу - звіртеся зі списком, подивіться, що далі", - сказав португалець.

Як повідомляв УНІАН, футболісти "Ювентуса" відновили тренування, однак Роналду поки знаходиться на самоізоляції після прильоту з Португалії.