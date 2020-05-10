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Роналду показав вправи для підтримки форми вдома (Відео)

Роналду показав вправи для підтримки форми вдома (Відео)
13:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:Португальський футболіст зняв корисне відео для підписників.

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду показав, які вправи варто виконувати, щоб підтримувати форму в домашніх умовах.

Відео опубліковано в Instagram CR7 Fitness by Crunch.

У комплекс вправ зірковий португалець включив випади вперед і в сторони зі стрибком, віджимання, вправи на прес, вправи для сідничних м'язів і м'язів спини, присідання і вправи в планці.

 
 
 
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Hemos pedido a @cristiano que nos enseñe 7 entrenamientos que todo el mundo debería hacer para mantenernos activos y enforma, mientras nos quedamos en casa. Aquí está lo mejor del Mejor. #YoEstoyAqui

Допис, поширений CR7 Fitness by Crunch (@cr7fitnessbycrunch)

Він також порекомендував складати план тренувань:

"Дам вам маленьку пораду. Запишіть на папері все, що плануєте виконати. Зробили вправу - звіртеся зі списком, подивіться, що далі", - сказав португалець.

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Як повідомляв УНІАН, футболісти "Ювентуса" відновили тренування, однак Роналду поки знаходиться на самоізоляції після прильоту з Португалії.

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Все по темі:

Роналду, Спорт, Вправи, Вдома, Зірковий футболіст, Підтримка форми.
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