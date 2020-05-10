Реал просить гравців відмовитись від 30% зарплати

Новини спорту:Мадридський клуб змушений скоротити витрати на наступний сезон.

Мадридський "Реал" може попросити гравців піти на чергове зниження зарплат, повідомляє видання AS.

Мадридський клуб розглядає можливість зниження зарплат на 30% в наступному сезоні. Це стосується гравців і вищого керівництва, але не простих працівників, яких в клубі близько 800 чоловік.

Раніше гравці "Реала" вже погодились на зниження зарплати на 10% в цьому сезоні.

"Реал" зазнає збитків через коронавірус, тому змушений скоротити витрати. Зарплатна відомість команди становить 283 мільйони євро. Зниження на 30% допомогло б заощадити 85 мільйонів.

Нагадаємо, 11 травня "Реал" повернеться до тренувань на своїй базі. Сезон в Іспанії можуть поновити 20 червня, мадридський клуб посідає друге місце в таблиці.