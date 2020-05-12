Скачать
Вівторок, 12.05.2020
Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)
Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)
Усик ответил на вызов борца Грицая
Усик ответил на вызов борца Грицая
У Фергюсона сломана орбитальная кость
У Фергюсона сломана орбитальная кость
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона

"Донбас Арена" потрапив до світового рейтингу топ-40 найкращих стадіонів

"Донбас Арена" потрапив до світового рейтингу топ-40 найкращих стадіонів
04:23 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Визначали вболівальницьким голосуванням. Найактивнішими були єгиптяни.

Стадіон міста Донецьк "Донбас Арена" зайняв 18 позицію у підсумковому рейтингу вболівальницького голосування за 40 найкращих стадіонів від іспанського видання Marca.

За домашню арену "Шахтаря", на якій команда не може виступати через агресію РФ проти України, проголосували 9400 осіб.

Перше місце зайняв "Каїрський міжнародний стадіон" в Єгипті – домашня арена місцевого клубу "Аль Аглі" з місткістю в 75 000 глядачів. За нього проголосували більш як 124 000 вболівальників.

Друге місце в "Сантьяго Бернабеу" (54,4 тисячі голосів), третій – "Камп Ноу" (32,1 тисячі голосів).

Севілья побореться з Арсеналом за Реймса Дісасі

Також у першій десятці "Сан Мамес" у іспанському Більбао, "Монументаль Давід Арельяно" в Макулі, (Чилі), "Ванда Метрополітано" (Мадрид, Іспанія), "Ла Бомбонера" (Буенос-Айрес, Аргентина), "Енфілд" (Ліверпуль, Велика Британія), "Зігналь Ідуна Парк" (Дортмунд, Німеччина) та "Олімпійський стадіон" (Радес, Туніс).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Донецк, Топ-40, Донбас Арена, Шахтар, Світовий рейтинг.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ібрагімовіч може продовжити кар'єру в Хаммарбю
02 Динамо повертається до повноцінних тренувань
03 WADA передасть ФІФА докази вживання допінгу російськими футболістами
04 Берреттіні: Я б вважав за краще допомагати лікарням, а не тенісистам
05 Хемілтон може піти на один сезон з Формули-1
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся