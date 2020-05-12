"Донбас Арена" потрапив до світового рейтингу топ-40 найкращих стадіонів

Новини спорту:Визначали вболівальницьким голосуванням. Найактивнішими були єгиптяни.

Стадіон міста Донецьк "Донбас Арена" зайняв 18 позицію у підсумковому рейтингу вболівальницького голосування за 40 найкращих стадіонів від іспанського видання Marca.

За домашню арену "Шахтаря", на якій команда не може виступати через агресію РФ проти України, проголосували 9400 осіб.

Перше місце зайняв "Каїрський міжнародний стадіон" в Єгипті – домашня арена місцевого клубу "Аль Аглі" з місткістю в 75 000 глядачів. За нього проголосували більш як 124 000 вболівальників.

Друге місце в "Сантьяго Бернабеу" (54,4 тисячі голосів), третій – "Камп Ноу" (32,1 тисячі голосів).

Також у першій десятці "Сан Мамес" у іспанському Більбао, "Монументаль Давід Арельяно" в Макулі, (Чилі), "Ванда Метрополітано" (Мадрид, Іспанія), "Ла Бомбонера" (Буенос-Айрес, Аргентина), "Енфілд" (Ліверпуль, Велика Британія), "Зігналь Ідуна Парк" (Дортмунд, Німеччина) та "Олімпійський стадіон" (Радес, Туніс).