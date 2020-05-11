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Динамо оголосило про відновлення тренувань

Динамо оголосило про відновлення тренувань
14:17 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини спорту:Київський клуб повертається до звичного тренувального процесу з 12 травня.

Київське "Динамо" з 12 травня відновить повноцінний тренувальний процес. Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

Вранці футболісти проведуть перше командне тренування після введення карантинних обмежень в Україні.

"Динамо" не проводило загальнокомандних тренувань з 18 березня, коли в Україні були зупинені всі футбольні турніри. Протягом цього часу футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі у себе вдома, а також у маленьких групах виконували індивідуальну бігову роботу і роботу з м'ячем на базі.

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Нагадаємо, рішення про те, коли буде відновлено чемпіонат України, поки не було прийнято.

Як повідомлялося, перед відновленням тренувального процесу футболісти "Динамо" пройшли тести на коронавірус. Всі вони показали негативний результат.

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ФК Динамо К, Карантин, Тренування, Відновлення тренувань.
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