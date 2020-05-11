Динамо оголосило про відновлення тренувань

Новини спорту:Київський клуб повертається до звичного тренувального процесу з 12 травня.

Київське "Динамо" з 12 травня відновить повноцінний тренувальний процес. Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

Вранці футболісти проведуть перше командне тренування після введення карантинних обмежень в Україні.

"Динамо" не проводило загальнокомандних тренувань з 18 березня, коли в Україні були зупинені всі футбольні турніри. Протягом цього часу футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі у себе вдома, а також у маленьких групах виконували індивідуальну бігову роботу і роботу з м'ячем на базі.

Нагадаємо, рішення про те, коли буде відновлено чемпіонат України, поки не було прийнято.

Як повідомлялося, перед відновленням тренувального процесу футболісти "Динамо" пройшли тести на коронавірус. Всі вони показали негативний результат.