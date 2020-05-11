Заховайло назвав головну проблему Динамо

Новини спорту:Футбольний менеджер вважає, що вона далеко не нова

Футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло назвав головну ігрову проблему «Динамо».

– За останні 2-3 сезони у «Динамо» набрали багато виконавців, але заграли тільки одиниці. Проблема у селекції, чи в тому, що це були недорогі гравці?

– У «Динамо» за 10-15 років дуже часто змінювалася концепція побудови гри. Були різні спеціалісти, які по-різному дивилися на футбол. Кожен під себе підбирав гравців. Залишилися уламки ідей від різних тренерів та різних поглядів на футбол. Тому команда вийшла розбалансованою в цьому контексті.

Різати по-живому непросто, бо у кожного гравця є контракт. Запросити якісних футболістів коштує хороших грошей. Виростити власного гравця – це час та терпіння. Ще з радянських часів любили власних вихованців. Завжди здавалося, що наші – найкращі. Але більшість із них мають певну межу.

– Яка зараз найбільша ігрова проблема «Динамо»?

– Подолання кількісної оборони. Проти «Динамо» в Україні завжди грають другим номером, вибудовуючи захисну лінію. Навіть у радянський час таку проблему мав Валерій Васильович Лобановський.

Це говорить, в першу чергу, про якість середини поля. «Покажи, який у тебе півзахист, і я скажу, яка у тебе команда». Тому я вважаю, що киянам зараз не вистачає досвідчених, кваліфікованих гравців у середині поля, які зможуть посилити та урізноманітнити гру команди. Але спершу має бути загальна стратегія та розуміння, чого хоче клуб.