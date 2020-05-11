Богдан БУТКО: Краще тренуватися з Шахтарем, ніж йти в мізерний клуб

Новини спорту:Український захисник - про те, чому не пішов з «Шахтаря».

Захисник «Шахтаря» Богдан Бутко, який зараз виступає на правах оренди за «Лех», розповів про те, чому не покинув донецький клуб в минулому році:

- Чому влітку нікуди не перейшли?

- Розмови були, але без конкретики - завтра, післязавтра, через тиждень-два. Не було ніякої конкретної команди. Не знаю чому. Варіантів взагалі не було.

- Це нонсенс - ви ж зовсім недавно грали в основі збірної і «Шахтаря».

- Як би мені не хотілося грати, на копійки я не піду. Краще вже тренуватися з «Шахтарем», з реальними професіоналами своєї справи, ніж йти в якийсь мізерний клуб.

Тому такі команди автоматично відпадали, не було сенсу перестрибувати з більшого на нижчий фінансовий рівень.