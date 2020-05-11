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Богдан БУТКО: Краще тренуватися з Шахтарем, ніж йти в мізерний клуб

Богдан БУТКО: Краще тренуватися з Шахтарем, ніж йти в мізерний клуб
14:38 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Український захисник - про те, чому не пішов з «Шахтаря».

Захисник «Шахтаря» Богдан Бутко, який зараз виступає на правах оренди за «Лех», розповів про те, чому не покинув донецький клуб в минулому році:

- Чому влітку нікуди не перейшли?
- Розмови були, але без конкретики - завтра, післязавтра, через тиждень-два. Не було ніякої конкретної команди. Не знаю чому. Варіантів взагалі не було.

- Це нонсенс - ви ж зовсім недавно грали в основі збірної і «Шахтаря».
- Як би мені не хотілося грати, на копійки я не піду. Краще вже тренуватися з «Шахтарем», з реальними професіоналами своєї справи, ніж йти в якийсь мізерний клуб.

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Тому такі команди автоматично відпадали, не було сенсу перестрибувати з більшого на нижчий фінансовий рівень.

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Футбол, Богдан Бутко, Шахтар, Футбольний клуб.
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