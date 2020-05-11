Футболіст Аталанти помер від аневризми мозку

Новини спорту:Йому було 19 років.

"Аталанта" на своєму офіційному сайті повідомила про смерть півзахисника Андреа Рінальді.

Днями футболіст, якому було 19 років, переніс аневризму мозку і був доставлений в лікарню, де його помістили в реанімаційне відділення.

"Як на полі ти був останнім, хто здавався, так і в цей раз ти боровся до останнього, щоб не піти з життя занадто рано. Але твоя посмішка назавжди залишиться жити в серцях тих, кому пощастило зустрітися з тобою. Прощай, Андреа", - йдеться в повідомленні клубу.

Рінальді був вихованцем "Аталанти" і в останні роки виступав за команди клубу з Бергамо різних вікових категорій. У нинішньому сезоні Андреа виступав у складі клубу Серії D "Леньяно" на правах оренди.