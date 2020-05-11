Деякі клуби АПЛ виступають за скасування вильоту в Чемпіоншип

Новини спорту:Клуби при цьому можуть втратити більше грошей, ніж при вильоті в Чемпіоншип.

Всі 20 клубів англійської Прем'єр-ліги хочуть дограти сезон-2019/2020 року, але більшість команд з нижньої половини турнірної таблиці, виступають за скасування вильоту в Чемпіоншип, повідомляє Sky Sports.

Представники цих команд вважають, що буде несправедливо, якщо будь-хто відправиться до другого дивізіону за підсумками цієї кампанії, оскільки 92 матчі, що залишилися, швидше за все, доведеться проводити без уболівальників на нейтральних стадіонах.

Керівництво АПЛ на сьогоднішніх зборах попередить клуби, що в разі дострокового завершення сезону, вони можуть втратити більше грошей, ніж при вильоті в Чемпіоншип.

На цей момент у "Брайтон енд Хоув Альбіон", "Вест Хем Юнайтед", "Борнмута", "Астон Вілли" і "Норвіч Сіті" є претензії до проведення матчів на нейтральних аренах.

Щоб відновити сезон, потрібні голоси 14 клубів.