Основний захисник Вольфсбурга під час тренування серйозно травмувався

Новини спорту:Втрата для вовків.

Основний захисник "Вольфсбурга" Яннік Герхардт через травму вибув на невизначений термін.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, під час двохсторінки Герхард зіткнувся в боротьбі за верховий м'яч з одним з партнером. За попередніми інформації у гравця перелом лицьової кістки.

Більш точні дані про характер травми, як і терміни відновлення будуть відомі після медичного обстеження в клініці.

Відзначимо, що "Вольфсбург" є суперником "Шахтаря" по 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок в Німеччині закінчився з рахунком 2:1 на користь "гірників". Матч-відповідь був перенесений на невизначений час через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що рестарт чемпіонату Німеччини призначений на 16 травня. В цей день "Вольфсбург" зіграє на виїзді з "Аугсбургом".