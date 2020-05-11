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Основний захисник Вольфсбурга під час тренування серйозно травмувався

Основний захисник Вольфсбурга під час тренування серйозно травмувався
17:56 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Втрата для вовків.

Основний захисник "Вольфсбурга" Яннік Герхардт через травму вибув на невизначений термін.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, під час двохсторінки Герхард зіткнувся в боротьбі за верховий м'яч з одним з партнером. За попередніми інформації у гравця перелом лицьової кістки.

Більш точні дані про характер травми, як і терміни відновлення будуть відомі після медичного обстеження в клініці.

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Відзначимо, що "Вольфсбург" є суперником "Шахтаря" по 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок в Німеччині закінчився з рахунком 2:1 на користь "гірників". Матч-відповідь був перенесений на невизначений час через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що рестарт чемпіонату Німеччини призначений на 16 травня. В цей день "Вольфсбург" зіграє на виїзді з "Аугсбургом".

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Вольфсбург, Футбол, Тренування, Янник Герхардт, Травмування.
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