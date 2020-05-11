Ібрагімовіч може продовжити кар'єру в Хаммарбю

Під час карантину форвард «Мілана» Златан Ібрагімовіч продовжував тренуватися зі шведським «Хаммарбю», акціями якого він володіє.
Спортивний директор «Хаммарбю» Єспер Янссон оцінив можливість того, що Ібрагімовіч стане гравцем клубу в кінці сезону:
«Тренування зі Златаном - відмінний досвід для нашої команди, особливо в нинішній час. Була увага з боку ЗМІ.
Чи буде Златан з нами? Думаю, шанс такий є, але поки Ібрагімовіч не впевнений точно. Поки на сто відсотків ми не впевнені».
Контракт Ібрагімовіча з «Міланом» закінчується в кінці сезону. Швед може покинути клуб через конфлікт з керівництвом.