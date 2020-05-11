Ібрагімовіч може продовжити кар'єру в Хаммарбю

Новини спорту:Швед є акціонером клубу.

Під час карантину форвард «Мілана» Златан Ібрагімовіч продовжував тренуватися зі шведським «Хаммарбю», акціями якого він володіє.

Спортивний директор «Хаммарбю» Єспер Янссон оцінив можливість того, що Ібрагімовіч стане гравцем клубу в кінці сезону:

«Тренування зі Златаном - відмінний досвід для нашої команди, особливо в нинішній час. Була увага з боку ЗМІ.

Чи буде Златан з нами? Думаю, шанс такий є, але поки Ібрагімовіч не впевнений точно. Поки на сто відсотків ми не впевнені».

Контракт Ібрагімовіча з «Міланом» закінчується в кінці сезону. Швед може покинути клуб через конфлікт з керівництвом.