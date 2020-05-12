Скачать
Вівторок, 12.05.2020
Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)
Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)
Усик ответил на вызов борца Грицая
Усик ответил на вызов борца Грицая
У Фергюсона сломана орбитальная кость
У Фергюсона сломана орбитальная кость
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона

WADA передасть ФІФА докази вживання допінгу російськими футболістами

WADA передасть ФІФА докази вживання допінгу російськими футболістами
02:23 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини спорту:ФІФА отримає дані про російських футболістів від WADA в кінці травня.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) передасть ФІФА нові факти про вживання допінгу російськими футболістами.

Докази були виявлені в рамках розслідування про допінг 298 спортсменів з Росії, передає Daily Mail.

Представник ФІФА підтвердив виданню, що організація отримає дані про російських футболістів від WADA в кінці травня.

Йдеться про як мінімум 36 футболістів, в числі яких є і гравці національної збірної Росії.

Зокрема, джерело повідомляє, що одним з футболістів, який вживав допінг, є півзахисник Руслан Камболов (на його рахунку 6 матчів за збірну). У червні 2015 року зразок його сечі був замінений сечею іншого спортсмена. Позитивний тест футболіста був прихований Московською антидопінговою лабораторією.

Ібрагімовіч може продовжити кар'єру в Хаммарбю

Нагадаємо, в грудні 2019 року Росія на чотири роки була відсторонена від участі у всіх міжнародних турнірах, у тому числі Олімпійських іграх і чемпіонатах світу.

Раніше УНІАН також повідомляв про те, що головний інформатор WADA написав книгу про розвал "допінгової імперії Володимира Путіна".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФИФА, Допинг, Футбол, Росія, WADA.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ібрагімовіч може продовжити кар'єру в Хаммарбю
02 Динамо повертається до повноцінних тренувань
03 Берреттіні: Я б вважав за краще допомагати лікарням, а не тенісистам
04 Хемілтон може піти на один сезон з Формули-1
05 Усик: Даних про бій з Чісорою поки немає
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся