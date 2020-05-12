WADA передасть ФІФА докази вживання допінгу російськими футболістами

Новини спорту:ФІФА отримає дані про російських футболістів від WADA в кінці травня.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) передасть ФІФА нові факти про вживання допінгу російськими футболістами.

Докази були виявлені в рамках розслідування про допінг 298 спортсменів з Росії, передає Daily Mail.

Представник ФІФА підтвердив виданню, що організація отримає дані про російських футболістів від WADA в кінці травня.

Йдеться про як мінімум 36 футболістів, в числі яких є і гравці національної збірної Росії.

Зокрема, джерело повідомляє, що одним з футболістів, який вживав допінг, є півзахисник Руслан Камболов (на його рахунку 6 матчів за збірну). У червні 2015 року зразок його сечі був замінений сечею іншого спортсмена. Позитивний тест футболіста був прихований Московською антидопінговою лабораторією.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Росія на чотири роки була відсторонена від участі у всіх міжнародних турнірах, у тому числі Олімпійських іграх і чемпіонатах світу.

Раніше УНІАН також повідомляв про те, що головний інформатор WADA написав книгу про розвал "допінгової імперії Володимира Путіна".