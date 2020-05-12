Клуби Першої ліги хочуть достроково завершити сезон

Новини спорту:При цьому частина команд все ж мають намір відновити тренування.

Як стало відомо Sport Arena, більшість клубів української Першої ліги виступають проти догравання турніру і хочуть достроково завершити сезон.

Деякі команди загрожують знятися зі змагань, якщо ПФЛ буде наполягати на подальших матчах.

Повідомляється, що про дострокове завершення тепер розмірковують і клуби, що входять до першої шістки турнірної таблиці. Раніше команди виступали за проведення окремого турніру між командами верхньої частини Першої ліги. Зараз більшість змінила свою думку.

При цьому частина команд сподівається дограти турнір. Волинь, Агробізнес і Металіст 1925 планують відновити командні тренування на наступному тижні.

Попередній план ПФЛ полягає у відновленні сезонів Першої та Другої ліги 2 червня і завершенням матчів 25-26 липня (всі – базові дати). 18 травня мають поновитися тренування.

Минулого тижня президент Ліги Сергій Макаров в інтерв’ю Sport Arena заявляв про готовність клубів в обох чемпіонатах дограти сезон, а головним побоюванням серед учасників турнірів називав ризики для здоров’я.