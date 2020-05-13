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Директор: "Карпати" не готові проводити тестування на коронавірус

Директор: "Карпати" не готові проводити тестування на коронавірус
09:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Директор зазначив, що на тестування немає коштів.

Львівський футбольний клуб "Карпати" не готовий до проведення ПЛР-тестування, як того вимагає  медичний протокол для поновлення тренувань в умовах послаблення карантину. Про це повідомив виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин в коментарі Tribuna.com.

"Тестування проводити ми не готові - на це немає коштів. Ставив це питання під час онлайн-засідання Олегу Протасову, але ніякої конкретики немає. Крім того, у Львівській області ще не послабили карантин (ослаблення планується з 15 травня - ред.), тому команда не може повернутися до повноцінного тренувального процесу", - сказав Ящишин.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.

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Україна виходитиме з карантину поступово, у п'ять етапів. На першому етапі, зокрема, дозволили проводити навчально-тренувальні процеси спортсменам національних збірних в олімпійських та неолімпійських видах спорту.

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Все по темі:

Хвороба, ФК Карпати, Коронавірус, Covid-19, Тестування на коронавірус.
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