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Сьогодні - День пам'яті Валерія Лобановського

Сьогодні - День пам'яті Валерія Лобановського
09:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:3 травня 2002 помер великий тренер, кращий наставник в історії київського "Динамо" і українського футболу Валерій Лобановський.

З кожним роком ця втрата відчувається все сильніше. Валерій Васильович був явищем не тільки нашого, а й світового футболу, фахівцем, який залишив після себе цілий напрям футбольної думки, відзначає динамівська прес-служба.

Ще за життя методи роботи і тренерські рішення Валерія Лобановського були предметом вивчення для тренерів з найпрогресивніших футбольних країн. Командами Лобановського захоплювалася футбольна Європа та в 70-х, і в 80-х, і в 90-х роках.

Валерій Лобановський впроваджував наукові методи роботи в футболі, його команди завжди приносили й естетичне задоволення вболівальникам. Він випередив свій час і багато хто з його ідей знайшли розвиток у сучасному футболі.

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Для історії "Динамо" це був не просто найуспішніший тренер і самобутній футболіст. Це була людина, яка перетворила столичний клуб в грізну європейську силу і кільком поколінням футболістів прищепив менталітет переможця.

"Культові європейські футбольні видання France Football і Four-Four-Two включили Валерія Лобановського до десятки кращих тренерів за всю історію світового футболу. Це серйозне визнання заслуг українського фахівця, але для нас, динамівців, він і без того назавжди залишиться номером один", - підкреслюється на офіційному сайті київського "Динамо".

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ФК Динамо К, Футбол, Тренер, Валерий Лобановский.
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