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Арсенал хоче повернутися до трансферу Матвієнка

Арсенал хоче повернутися до трансферу Матвієнка
09:24 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Бажання Артети.

Український захисник Микола Матвієнко знову став трансферною ціллю лондонського "Арсеналу", потрапивши до списку потенційних новачків клубу. "Каноніри" хочуть підписати гравця "Шахтаря" влітку.

Інформація про це з’явилася у Твіттер-акаунті AFC Bell, на нього посилаються сайти вболівальників "Арсеналу".

До трансферу Матвієнка керівництво клубу підштовхує головний тренер Мікель Артета, який бачить у Миколі можливість підсилення центру оборони й захисника з хорошим першим пасом.

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Угода українця з "Шахтарем" закінчується влітку 2021 року, а продовження контракту з гірниками, як помітили у Лондоні, не відбулося.

Відтак Арсенал хоче повернутися до переговорів із "Шахтарем" одразу після того, як відкриється трансферне вікно. Лондоні сподіваються на нижчу суму, аніж та, яку захотіли "гірники" попереднього разу.

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Спорт, Футбол, Трансфер, Арсенал, Матвієнко.
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