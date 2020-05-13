Арсенал хоче повернутися до трансферу Матвієнка

Новини спорту:Бажання Артети.

Український захисник Микола Матвієнко знову став трансферною ціллю лондонського "Арсеналу", потрапивши до списку потенційних новачків клубу. "Каноніри" хочуть підписати гравця "Шахтаря" влітку.

Інформація про це з’явилася у Твіттер-акаунті AFC Bell, на нього посилаються сайти вболівальників "Арсеналу".

До трансферу Матвієнка керівництво клубу підштовхує головний тренер Мікель Артета, який бачить у Миколі можливість підсилення центру оборони й захисника з хорошим першим пасом.

Угода українця з "Шахтарем" закінчується влітку 2021 року, а продовження контракту з гірниками, як помітили у Лондоні, не відбулося.

Відтак Арсенал хоче повернутися до переговорів із "Шахтарем" одразу після того, як відкриється трансферне вікно. Лондоні сподіваються на нижчу суму, аніж та, яку захотіли "гірники" попереднього разу.