Бундесліга: гравців перед стартом сезону закрили в готелях на ізоляцію

Новини спорту:Футболісти перебувають в ізоляції.

На 16-те травня заплановане повернення матчів чемпіонату Німеччини з футболу, а до цього гравця доведеться провести 10 днів в ізоляції.

Повідомляється, що ще минулого тижня гравців усіх команд після фінального тестування на коронавірус закрили в окремих готелях, де футболісти будуть знаходитися до відновлення чемпіонату.

Кожен клуб надав своїм гравцям окремі кімнати, а під час тренувань всі приміщення в готелях дезінфікують.

Далі між кожним туром і до кінця чемпіонату всі команди будуть зобов'язані тестувати гравців і тренерів на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що подібний протокол безпеки мають намір позичити у Бундесліги чемпіонати Іспанії та Італії, якщо їм вдасться відновити сезон.