Скачать
Середа, 13.05.2020
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Усик ответил на вызов борца Грицая
Усик ответил на вызов борца Грицая
Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
Феттель покидает Феррари
Феттель покидает Феррари

Бундесліга: гравців перед стартом сезону закрили в готелях на ізоляцію

Бундесліга: гравців перед стартом сезону закрили в готелях на ізоляцію
09:56 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Футболісти перебувають в ізоляції.

На 16-те травня заплановане повернення матчів чемпіонату Німеччини з футболу, а до цього гравця доведеться провести 10 днів в ізоляції.

Повідомляється, що ще минулого тижня гравців усіх команд після фінального тестування на коронавірус закрили в окремих готелях, де футболісти будуть знаходитися до відновлення чемпіонату.

Кожен клуб надав своїм гравцям окремі кімнати, а під час тренувань всі приміщення в готелях дезінфікують.

Сьогодні - День пам'яті Валерія Лобановського

Далі між кожним туром і до кінця чемпіонату всі команди будуть зобов'язані тестувати гравців і тренерів на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що подібний протокол безпеки мають намір позичити у Бундесліги чемпіонати Іспанії та Італії, якщо їм вдасться відновити сезон.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бундеслига, Футбол, Изоляция, Готель, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Директор: "Карпати" не готові проводити тестування на коронавірус
02 Арсенал хоче повернутися до трансферу Матвієнка
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся